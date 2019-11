A MARZO ITALIA-COREA NEL TURNO PRELIMINARE DI DAVIS

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia affrontera’ la Corea nel turno preliminare della Coppa Davis 2020, in programma il 6 ed il 7 marzo prossimo. Gli azzurri giocheranno in casa.

Questo l’esito del sorteggio svoltosi alla Caja Magica di Madrid – prima dell’inizio della sfida che assegna il titolo 2019 – che ha definito gli accoppiamenti delle dodici sfide che qualificheranno alle Finals del prossimo anno.

La Corea si e’ qualificata grazie alla vittoria nei match di Gruppo I in Cina dello scorso settembre. Ha ottenuto cosi’, a Guiyang, il primo successo esterno nella storia della manifestazione dal 2015 (primo turno di Gruppo I Asia/Oceania contro la Thailandia a Nonthamburi). Due i precedenti tra Italia e Corea in Coppa Davis, entrambi vinti dagli azzurri. Nel 1981, a San Remo, gli azzurri hanno chiuso 4-1 nel play off per non retrocedere dal World Group. Nel 1987 a Seoul l’Italia, in vantaggio 2-1 dopo la seconda giornata, si e’ imposta solo al quinto e decisivo singolare grazie al successo in tre set di Paolo Cane’ su Bong-Soo Kim.

Questi gli altri accoppiamenti (la prima squadra e’ quella che gioca in casa): Croazia-India/Pakistan, Ungheria-Belgio, Colombia-Argentina, Usa-Uzbekistan, Australia-Brasile, Germania- Bielorussia, Kazakistan-Olanda, Slovacchia-Rep.Ceca, Austria-Uruguay, Giappone-Ecuador, Svezia-Cile.

24-Nov-19 13:54

Fonte: Italpress