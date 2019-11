DUE GIORNI DI INCONTRI A MILANO SU DOVE VA L’ELETTRICO

MILANO (ITALPRESS) – Vaielettrico Academy in collaborazione con l’Associazione Motus-E promuove, a Milano, i seminari di formazione sulla mobilita’ elettrica. Due gli eventi in programma: il 28 novembre presso la Sala Congressi Cesi di Via Rubattino 45 e il 29 novembre presso l’Auditorium del Politecnico di Milano, di Via Pascoli 53 a Milano. L’associazione Motus-E, promotrice dei seminari di formazione, ha la missione di contribuire ad accelerare la transizione dell’Italia verso modelli sostenibili, promuovendo la mobilita’ elettrica. Obiettivo comune con Vaielettrico.it, che si occupa di mobilita’ a tutto tondo offrendo servizi di consulenza, organizzazione eventi e di formazione con Vaielettrico Academy. Ad introdurre la prima giornata di seminario dal titolo – Mobilita’ Sostenibile e veicoli elettrici, una risposta all’inquinamento e al cambiamento climatico – dedicata ai giornalisti, fleet manager e dealer, e’ Mauro Tedeschini, che spieghera’ la mobilita’ elettrica tra ambiente e salute, decarbonizzazione dei trasporti e smartmobility. L’obiettivo e’ fare il punto sulla transizione dal termico all’elettrico in Italia e analizzarne le prospettive future. Nella seconda giornata di seminario invece, patrocinato dall’ANCI Nazionale e del Comune di Milano, dal titolo – Infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici: come realizzare una rete al servizio della mobilita’ sostenibile. Tecnologie, buone pratiche per l’identificazione dei siti, sostenibilita’ economica – sara’ affrontato il tema della ricarica per i veicoli elettrici, le tecnologie di ricarica e i criteri per identificare i siti ideali in cui collocare i punti di ricarica.

25-Nov-19 22:44

Fonte: Italpress