RAMAZZOTTI, 8 DATE IN ITALIA E NEL 2020 IN AMERICA

MILANO (ITALPRESS) – Prosegue il Vita ce n’e’ World Tour di Eros Ramazzotti che torna ad esibirsi sui palchi dei piu’ importanti palazzetti italiani, prima di sbarcare in America nel 2020 per oltre 15 show.

Ramazzotti torna quindi di nuovo in Italia con gli ultimi appuntamenti a partire da oggi in cui si esibira’ a Bolzano, per poi passare da Rimini (29 novembre), Ancona (3 dicembre), Eboli (6 dicembre), tornare a Roma l’11 dicembre dopo le 4 anteprime sold out dello scorso marzo, a Firenze (14 dicembre) e Livorno (17 dicembre), fino a chiudere la tranche italiana di live con il quinto appuntamento live al Forum di Assago il 20 dicembre.

Nel 2020 tornera’ negli Stati Uniti, attraversando le principali citta’ del Nord e Sud America, partendo da Bogota’ e toccando New York, Toronto, Los Angeles e Miami, passando per Buenos Aires e Chicago.

