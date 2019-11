LECCE (ITALPRESS) – Tragedia a Galatone, in provincia di Lecce, dove hanno perso la vita quattro persone in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la circonvallazione: secondo le prime ricostruzioni un’auto avrebbe tamponato il camion di una ditta impegnata in lavori di potatura lungo la strada, uccidendo tre operai. La quarta vittima e’ il conducente dell’auto. In gravi condizioni un quarto operaio, ricoverato all’ospedale di Lecce.

(ITALPRESS).

col2/red

26-Nov-19 13:08

Fonte: Italpress