SIAE “DIRITTO ALLA LETTURA E’ ALLA BASE DI UNA SOCIETÀ CIVILE”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Siae, Giulio Rapetti Mogol, commenta positivamente i risultati del progetto #ioleggoperche’ dell’Aie. “Mi ha dato una gioia particolare ricevere la lettera del presidente dell’Aie Ricardo Franco Levi, che ci informa degli strepitosi risultati. Un progetto che da sempre Siae sostiene, nella ferma convinzione che il diritto alla lettura sia alla base di una societa’ che voglia dirsi civile. Quest’anno e’ stato superato il milione di libri donati, non solo dagli sponsor e dagli editori, ma anche dai privati cittadini, che hanno aderito con grande partecipazione. Cosa significa questo se non che siamo un Paese che, a dispetto delle statistiche che ci definiscono lettori ‘occasionali’, da’ al libro un valore simbolico e allo stesso tempo concretamente reale?”, aggiunge. Per il direttore generale, Gaetano Blandini, “continuare su questa strada, stando al fianco delle scuole, luoghi di formazione ma anche e soprattutto di dialogo e confronto che spesso proprio dai libri prendono le mosse, e’ la scelta giusta da fare. Come Siae siamo per vocazione accanto ai progetti che valorizzano la lettura. Mi piace brevemente ricordare la Biblioteca di Scampia e la Biblioteca di Elisa a Roma come esempi della nostra volonta’ a sostenere realta’ anche piccole e disagiate in modo che a tutti sia garantita la possibilita’ di leggere”.

(ITALPRESS).

ads/com

26-Nov-19 18:48

Fonte: Italpress