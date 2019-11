UE, GENTILONI “LA CRESCITA E’ LA PRIORITÀ ASSOLUTA”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La priorita’ assoluta sara’ il rilancio della crescita, c’e’ molto da cambiare, per renderla piu’ sostenibile sul piano ambientale e sociale”. Queste le parole di Paolo Gentiloni, commissario designato per gli affari economici nella commissione Von der Leyen che ha avuto il via libera del Parlamento Europeo.

“Innovazione, investimenti, occupazione e una tassazione piu’ giusta verso i giganti del web e verso chi inquina”, questi alcuni degli obiettivi da porsi in questo nuovo mandato, per Gentiloni, che ha concluso: “L’Europa e’ un campione nel mondo in tante cose ma dobbiamo lavorare molto per renderla piu’ unita e piu’ vicina ai cittadini”.

27-Nov-19

