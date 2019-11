ANAS, PROGETTO DI MONITORAGGIO STRUMENTALE DI PONTI E VIADOTTI

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quattro bandi di gara da 3 milioni ciascuno per il monitoraggio strumentale di ponti e viadotti, con l’obiettivo di effettuare, tramite sensori, misurazioni in continuo delle caratteristiche dinamiche delle opere per individuare eventuali variazioni del comportamento strutturale. I sensori integreranno le periodiche attivita’ di sorveglianza eseguite dai tecnici Anas.

Gli appalti, in accordo quadro, riguardano la fornitura e l’installazione di sensori accelerometrici sulle strutture portanti dei ponti. Saranno circa 100 le opere oggetto di monitoraggio strumentale, selezionate sulla base dell’importanza dell’itinerario servito, delle caratteristiche geometrico-strutturali nonche’ della posizione geografica, in relazione alla pericolosita’ sismica e idraulica del territorio.

Le misure acquisite dai sensori accelerometrici saranno analizzate da un software dedicato all’elaborazione dei dati e alla determinazione delle proprieta’ dinamiche della struttura; il software sara’ sviluppato, con il coinvolgimento delle Universita’ italiane, in parallelo alle attivita’ di installazione dei sensori. La tecnologia dei sensori consentira’ di migliorare ulteriormente il monitoraggio continuo dei ponti e dei viadotti, misurando gli standard di sicurezza delle opere e consentendo quindi ad Anas di programmare i necessari interventi di manutenzione.

(ITALPRESS).

ads/com

27-Nov-19 16:38

Fonte: Italpress