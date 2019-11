LECLERC “INCIDENTE IN BRASILE? CON VETTEL CI SIAMO CHIARITI”

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – “Abbiamo guardato le immagini per cercare di capire cosa avremmo potuto fare per evitarlo. E’ stato un tocco lieve ma le conseguenze sono state drammatiche per noi. C’e’ stato un elemento di sfortuna”. Lo ha detto Charles Leclerc che, nella conferenza stampa dei piloti alla vigilia dell’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, torna a parlare di quanto accaduto in Brasile con lo scontro in pista con l’altra Ferrari di Sebastian Vettel, assente in conferenza perche’ in ritardo per la nascita del terzo figlio. “Come team dobbiamo essere meno aggressivi tra di noi per evitare che possa riaccadere” aggiunge. “Ne abbiamo parlato a Maranello e credo che non ci sia piu’ motivo di riparlarne. Possiamo gareggiare uno contro l’altro, perche’ siamo due piloti competitivi e molto forti e gareggiamo per lo stesso team. Ma siamo anche aggressivi e per questo dobbiamo darci piu’ spazio. Ma forse Binotto potra’ spiegarvela con maggiori dettagli” dice Charles che poi sulle possibili conseguenze se dovesse ripetersi quanto accaduto a Interlagos, laconicamente risponde: “Non c’e’ stato detto nulla”.

Sull’ammissione di colpa da parte dei due piloti Ferrari, il monegasco aggiunge: “Credo che Seb non dovesse spostarsi sulla sinistra e io avrei dovuto lavorare meglio per evitarlo quando si e’ spostato a sinistra. Ma quello che e’ chiaro e’ che non deve ripetersi piu'”.

(ITALPRESS).

tvi/gm/red

28-Nov-19 17:14

Fonte: Italpress