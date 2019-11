CAMERA, DEPUTATO DELLA LEGA FA PROPOSTA DI MATRIMONIO IN AULA

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Il deputato della Lega Flavio Di Muro, durante l’esame del decreto Terremoto, ha preso la parola in Aula alla Camera sull’ordine dei lavori e ha avanzato una proposta di matrimonio alla sua compagna Elisa, che assisteva ai lavori dell’assemblea dalla tribuna. Di Muro ha anche mostrato alla donna un anello. Dall’Aula e’ partito un applauso, ma il gesto dell’esponente della Lega e’ stato stigmatizzato dal presidente della Camera Roberto Fico: “Deputato Di Muro, capisco tutto pero’ usare un intervento per questo non mi sembra assolutamente il caso”.

28-Nov-19 17:33

