ACCOLTELLAMENTI NELLE VIE DELLO SHOPPING A L’AJA, FERITI

Posted in Italpress onby

L’AJA (OLANDA) (ITALPRESS) – Almeno tre persone sono rimaste ferite in seguito a un accoltellamento avvenuto a L’Aja, in Olanda, in una delle vie dello shopping della citta’ olandese, a Grote Markstraat. La polizia locale ha confermato quanto avvenuto su Twitter, sottolineando che sta cercando un uomo di carnagione scura, tra i 45 e i 50 anni, con indosso una tuta grigia e una sciarpa. Le vittime “sono state scelte casualmente”, fa sapere la polizia.

(ITALPRESS).

col2/red

29-Nov-19 21:42

Fonte: Italpress