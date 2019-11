I Piani di gestioni dei Siti Unesco del Sud Est.

Conferenza operativa a Siracusa.

Siracusa ( di Enzo Alabiso) Entra nella fase operativa il progetto dei Siti Unesco della Sicilia del Sud Est. Una apposita riunione e conferenza stampa, a Siracusa ne ha sancito le linee guida e sviluppato gli elementi più significativi, inserendo il progetto in una visione globale , come strumento di sviluppo turistico .

Una grande opportunità per la valorizzazione di tutti i beni culturali e siti archeologici di tante città che hanno visto riconosciuto almeno un sito dall’ Unesco. Noto e Palazzolo Acreide rientrano tra le città protagoniste del Sud Est. L’ assessore alla Cultura Frankie Terranova del Comune di Noto , presente all’appuntamento, ha sottolineato come tanto è stato fatto anche nel recente passato e che si stanno ora raccogliendo i frutti di una politica di sviluppo innovativa che porterà solo benessere e crescita a tutto il sud est siciliano. Anche l’ assessore al Turismo del Comune di Palazzolo Acreide Maurizio Aiello, ha aggiunto che il gioco di squadra di tutti i comuni aderenti al progetto, porterà solo ricchezza al territorio, attraverso i piani di gestione che promuoveranno progetti condivisi da vari soggetti operanti nel territorio, per salvaguardare i beni , favorire l’ottimizzazione delle risorse e la razionalizzazione degli investimenti economici. In conferenza stampa è stato tracciato anche un resoconto delle attività fino ad oggi realizzate con le prossime tappe dello sviluppo dello stesso, e la pianificazione di attività per la comunicazione , la formazione con l’attivazione dei corsi di marketing turistico per operatori commerciali.



