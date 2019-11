NAUFRAGIO DI LAMPEDUSA, RECUPERATI 7 CADAVERI

Posted in Italpress onby

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Questa mattina, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, titolare delle indagini relative al naufragio dello scorso 23 novembre, sono iniziate a Lampedusa le attivita’ di recupero delle salme dei naufraghi del barcone affondato a circa un miglio dall’Isola dei Conigli. A intervenire una squadra di 6 uomini della Guardia Costiera del 3^ Nucleo Sub di Messina. Intorno alle 12.30 con l’ausilio di un sottomarino a comando remoto ROV ( Remotely Operated Vehicle), i sub della Guardia Costiera hanno recuperato 7 corpi privi di vita a una profondita’ di 47 metri, riversi in prossimita’ del barcone. I corpi sono stati poi trasferiti sull’isola da due motovedette della Guardia Costiera.

Domani, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, continueranno le operazioni di ricerca e recupero di ulteriori eventuali corpi.

