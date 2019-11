TORINO CORSARO GRAZIE A BREMER, STESO 1-0 IL GENOA

GENOVA (ITALPRESS) – Il Torino, in versione “corsaro”, espugna il “Ferraris”, battendo il Genoa per 1-0. Gara decisa da Bremer, con un colpo di testa vincente al 32′ della ripresa. Granata orfani di Belotti (in panchina, perche’ acciaccato); sfortunati i liguri, che colpiscono due legni sullo 0-0, prima con Agudelo e poi con Favilli.

Pochissime emozioni nel corso del primo tempo, con i portieri mai chiamati in causa: il Torino non da’ modo al Genoa di gestire il possesso palla e costringe spesso gli avversari a gravi errori in impostazione, pur accusando non poco l’assenza del capitano in avanti. L’unica palla-gol per i granata nella prima frazione arriva al 30′ con l’azione confezionata dai due ex Izzo e Ansaldi; poi nella ripresa i padroni di casa provano a scuotersi. In poco piu’ di un minuto in apertura di secondo tempo gli uomini di Motta colpiscono la traversa con Agudelo e il palo con Favilli ma non riescono a sbloccare il punteggio. La beffa per i padroni di casa arriva poi al 77′ con il colpo di testa vincente di Bremer che regala tre punti importanti al Torino. Nonostante i cambi offensivi di Motta il Genoa non riesce a impensierire gli avversari negli ultimi scampoli di match e incassa la seconda sconfitta interna consecutiva.

