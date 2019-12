GALLINARI SUPER NELLA NOTTE NBA, A PICCO GLI SPURS DI BELINELLI

ROMA (ITALPRESS) – Seconda affermazione in tre giorni di Oklahoma City contro New Orleans. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, i Thunder espugnano in volata il parquet dei Pelicans per 107-104 con una super prestazione di Danilo Gallinari. La 31enne ala piccola di Sant’Angelo Lodigiano firma la sua prima doppia doppia della stagione, finendo a referto, in 33 minuti scarsi di impiego, con 23 punti e 11 rimbalzi. Per i padroni di casa, alla quinta sconfitta consecutiva, 26 punti di Jrue Holiday e 20 di Brandon Ingram (6 punti in 16 minuti per Nicolo’ Melli).

Undicesimo ko nelle ultime 13 partite per i San Antonio Spurs, travolti per 132 dai Detroit Pistons, trascinati dalla ‘mano calda’ di Christian Wood, capace di contribuire alla causa con il suo nuovo massimo in carriera (28 punti in 22 minuti). Per la 33enne guardia di San Giovanni in Persiceto solo 6 punti in 16 minuti di gara.

02-Dic-19 09:02

