SHOW FRA CAGLIARI E SAMP, CERRI FIRMA IL 4-3 AL 96′

CAGLIARI (ITALPRESS) – Termina 4-3 il posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Sampdoria. Al termine di una partita spettacolare i rossoblu’ battono i blucerchiati grazie a un gol nel recupero di Alberto Cerri. Vantaggio della Samp al 38′ con il calcio di rigore di Quagliarella per fallo di Pellegrini ai danni di Gabbiadini. Poi nella ripresa Ramirez raddoppia e Nainggolan accorcia le distanze.

E’ ancora Quagliarella a portare i blucerchiati avanti nel punteggio con un meraviglioso gol col mancino al volo ma la doppietta di Joao Pedro nel giro di pochi minuti fissa il punteggio sul 3-3. In pieno recupero, al 96′, il neoentrato Cerri trova un eurogol con un colpo di testa all’incrocio per il 4-3 definitivo che fa impazzire la Sardegna Arena. Grazie a questa vittoria il Cagliari torna al quarto posto in classifica, a pari merito con la Roma, ed estende il filotto di risultati utili a 12 match consecutivi mentre per la Sampdoria la trasferta sarda rimane un vero e proprio tabu’: mai vittoriosa dal 2007. Le due squadre si ritroveranno in campo giovedi’ per il quarto turno di Coppa Italia, alle 21, ancora a Cagliari.

02-Dic-19 22:50

