Il Catania è proiettato al match in casa contro il Rende

Ulteriore occasione per migliorare la posizione in classifica

CATANIA – La vittoria in trasferta a spese del Rieti, dopo una settimana a dir poco pesante, conferma i segnali di ripresa del Catania che a quota 24 in classifica, spera di risalire ulteriori posizioni.

I prossimi giorni saranno densi di impegni per Biagianti e compagni, tanto che Lucarelli ha concesso ai suoi due giorni di riposo. Domenica alle 17,30 al Massimino arriva il Rende, a seguire ci saranno 3 trasferte consecutive: mercoledì 11 a Pagani per il recupero della 13° giornata, domenica 15 a Teramo e mercoledì 18 a Catanzaro per i quarti di Coppa Italia, per poi concludere il mese domenica 22 contro l’Avellino che darà il via al girone di ritorno. Un dicembre cruciale per le sorti della squadra di Lucarelli che con il 4-4-2 potrebbe aver trovato i giusti equilibri sebbene il Rieti sia apparso squadra mediocre e con evidenti limiti. Le note liete vengono da Di Molfetta che a prescindere dai due gol realizzati, ha fornito una prova maiuscola ma anche Rizzo, Biondi, Calapai e Mazzarani sono stati efficaci. Nel frattempo l’imprenditore Raffaello Follieri continua a mandare segnali di interesse per l’acquisto del Catania. Prima di fare un passo ufficiale l’attuale dirigenza intende tuttavia, tramite i propri legali ottenere le opportune garanzie. Solo allora si potrà parlare di trattativa vera e propria.