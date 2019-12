Fino all’8 dicembre al Convento del Carmine a Modica la mostra Sicilia Imago Mundi

In esposizione fino al prossimo 8 dicembre

MODICA (di Elisa Montagno) – La fotografia ti cattura e ti accompagna alla scoperta della Sicilia. La firmano alcuni degli autori più importanti del panorama contemporaneo, tra cui il maestro Ferdinando Scianna. A Modica continua il successo di “Sicilia Imago Mundi”, la collettiva di mostre fotografiche che omaggia la nostra isola e le sue diverse sfumature.

In esposizione fino al prossimo 8 dicembre al Convento del Carmine, l’allestimento è momento centrale dell’edizione 2019 del Med Photo Fest, il festival internazionale dedicato alla fotografia d’autore che dall’8 novembre per un mese intero sta facendo tappa a Modica con convegni, workshop, laboratori ed eventi. Ferdinando Scianna e il suo Elogio dell’ombra, Veronica Bronzetti con Preesistenze, Nuccia Cammara con Fiore di pesco, Tony Gentile e il suo Punto e a capo, Maria Spera con Ribelli, Roberto Strano con Fotografi Siciliani sparsi nel mondo, a cui si aggiunge nel foyer del Teatro Garibaldi Lupa di Valdina Calzona: sono i protagonisti di questo viaggio in Sicilia.Il curatore artistico è Vittorio Graziano, mentre la supervisione dell’evento è curata dal sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi Tonino Cannata e dal responsabile delle attività culturali della Fondazione, prof. Paolo Nifosì, che, insieme al presidente della Fondazione, il sindaco Ignazio Abbate, si dichiarano molto soddisfatti dal riscontro che la mostra e tutte le iniziative in programma hanno riscosso nel pubblico, attirando molte presenze da tutta la provincia.