F.1, BOTTAS PIU’ VELOCE NEI TEST DI ABU DHABI DAVANTI A VETTEL

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Nemmeno il tempo di mandare in soffitta la stagione 2019 che la Formula Uno torna in pista. Prima giornata di test ad Abu Dhabi dove il miglior tempo porta la firma di Valtteri Bottas: per il finlandese della Mercedes ben 138 giri – solo Max Verstappen con 153 e Romain Grosjean con 146 hanno fatto di piu’ – e un crono di 1’37″124.

Alle sue spalle, due tornate in meno e 867 millesimi di ritardo, Sebastian Vettel con la Ferrari che pero’ ha utilizzato la versione 2020 della mescola piu’ morbida messa a disposizione da Pirelli, la C5, mentre Bottas ha ottenuto il giro veloce con la C4 utilizzata in questa stagione. Ogni team, infatti, ha avuto a disposizione 10 set di gomme che comprendono sia le mescole del 2019 che quelle previste per il prossimo Mondiale. Dietro Vettel, protagonista anche di un contatto con Sergio Perez, la Toro Rosso di Daniil Kvyat, la Racing Point del messicano e la Haas di Grosjean, tutti con la C5 del 2020. Kvyat si e’ diviso il lavoro con Sean Gelael, che alla fine ha chiuso con l’undicesimo tempo.

Sesto Lando Norris con la McLaren davanti a Verstappen (miglior giro con la C3 medium della prossima stagione), quindi Esteban Ocon. Il pilota francese ha fatto il suo debutto al volante della Renault dove nella prossima annata prendera’ il posto di Hulkenberg al fianco di Ricciardo: 77 giri per lui e 2″8 di ritardo da Bottas. Giornata di test ridotta infine per l’Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen fermato da un problema tecnico. Domani tocchera’ a Giovinazzi.

