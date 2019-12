MATTARELLA “DISABILI GIACIMENTO DI ENERGIE E RISORSE”

ROMA (ITALPRESS) – “Il problema della disabilita’ non e’ solo di assistenza, ma e’ un problema di sostegno e di interventi per consentire opportunita’ e la realizzazione delle persone con disabilita’, questo e’ il vero problema. Il nostro Paese ha un giacimenti di energie, risorse e contributi di cui si priva perche’ non li mette nelle condizioni di potersi esprimere. Questo e’ un obiettivo di carattere sociale e politico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a una iniziativa promossa dall’Inail, il Comitato Italiano Paralimpico e l’Istat in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilita’.

“Lo sport e’ importante per la ricaduta che ha sulle abitudini e l’impegno. C’e’ un piccolo evento di questi giorni che sembra poco significativo ma invece e’ molto importante – ha sottolineato il capo dello Stato -.: e’ stata confezionata una Barbie con il volto di Bebe Vio, dimostra che i successi sportivi hanno una ricaduta sulla vita quotidiana. Questa Barbie indurra’ tanti bambini a impegnarsi nello sport, e’ questo e’ fondamentale per tutti i nostri concittadini, con o senza disabilita’ o con disabilita’ non apparente. Impegnarsi nello sport e’ fondamentale per trovare la misura di se stessi ed essere incoraggiati a spendere i propri talenti”.

