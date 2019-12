BLITZ ANTICORRUZIONE A ROMA, 10 MISURE CAUTELARI

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Blitz anticorruzione a Roma. Agenti della squadra mobile stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal gip su richiesta della Procura capitolina – nei confronti di 10 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, turbata liberta’ degli incanti e truffa ai danni dello Stato, nonche’ di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Coinvolti tre imprenditori operanti nel settore dell’edilizia, manager privati e funzionari pubblici dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

Nello specifico, l’operazione “Cassandra” rappresenta “la sintesi di un’articolata attivita’ investigativa che ha interessato, tra l’altro, i rapporti illeciti tra un gruppo imprenditoriale della Capitale e alcuni funzionari pubblici nell’aggiudicazione degli appalti relativi alla gestione e ristrutturazione di immobili di proprieta’ del fondo di previdenza del Mef”.

