EX ILVA, CONTE “IL PROGETTO COSÌ NON VA BENE, LO RESPINGIAMO”

ROMA (ITALPRESS) – “Il progetto che e’ stato anticipato non va assolutamente bene, lo respingiamo e lavoreremo durante il negoziato agli obiettivi che ci siamo prefissati con il signor Mittal e che si era impegnato con me personalmente a raggiungere.

Ci riusciremo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sull’ex Ilva al suo arrivo a un’iniziativa a Roma per la Giornata Internazionale del Volontariato.

Il presidente del Consiglio ha parlato anche della legge di bilancio: “Siamo in dirittura finale, ci sono tanti emendamenti su cui trovare un’intesa, ci sono diverse sensibilita’, ma come sempre troveremo una sintesi, non a favore di una singola forza politica, ma a favore degli interessi nazionali”.

“Ieri ero al vertice Nato, non potevo mancare, oggi sono a lavorare per questo, per trovare una sintesi e le soluzioni migliori per rendere la manovra sempre piu’ sostenibile e utile agli italiani”, ha aggiunto Conte.

