USA, IL CONGRESSO APRE ITER PER L’IMPEACHMENT “ABUSO DI POTERE TRUMP”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I fatti sono incontestabili.

Il Presidente ha abusato del suo potere a proprio vantaggio, politico e personale, a spese della sicurezza nazionale”. Lo ha detto la Speaker della Camera Nancy Pelosi questa mattina, nell’annunciare l’inizio dei lavori sulla redazione degli articoli di impeachment ai danni del presidente statunitense Donald Trump.

Pelosi ha rilasciato una dichiarazione dal “Balcony Hallway” della Camera da cui, lo scorso 24 settembre, aveva annunciato l’avvio dell’indagine nei confronti di Trump.

“Le sue azioni illecite colpiscono il cuore stesso della nostra Costituzione”, ha detto. “Tristemente, ma con fiducia e umilta’, con fedelta’ ai nostri padri fondatori e con il cuore pieno di amore per l’America, oggi chiedo alla Camera di procedere con la redazione degli articoli di impeachment”, ha aggiunto. Poi Pelosi ha ribadito che “nessuno e’ al di sopra della legge” e che, “se permettiamo a un presidente di esserlo, e’ la nostra democrazia a essere in pericolo: il presidente non e’ un re, le persone sono il re”.

Pochi minuti prima delle parole di Pelosi, Donald Trump aveva definito su Twitter i Democratici “dei pazzi” e chiesto di procedere con l’impeachment il prima possibile: “Se volete condannarmi all’impeachment fatelo ora, cosi’ potremo avere un processo giusto al Senato e il nostro Paese potra’ tornare al lavoro”, ha twittato in mattinata il Presidente.

05-Dic-19 18:21

