CENSIS: ITALIANI SEMPRE PIÙ INCERTI SUL FUTURO, IL 26% TEME RECESSIONE

ROMA (ITALPRESS) – L’incertezza e’ lo stato d’animo con cui il 69% degli italiani guarda al futuro, mentre il 17% e’ pessimista e solo il 14% si dice ottimista. E’ quanto emerge dai dati del Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese.

Oggi il 69% degli italiani e’ convinto che la mobilita’ sociale sia bloccata. Il 63% degli operai crede che in futuro restera’ fermo nella condizione socio-economica attuale, perche’ e’ difficile salire nella scala sociale. Il 64% degli imprenditori e dei liberi professionisti teme invece la scivolata in basso.

Tendenza che fa dire al 74% degli italiani che nei prossimi anni l’economia continuera’ a oscillare tra mini-crescita e stagnazione, mentre il 26% e’ sicuro che e’ in arrivo una nuova recessione. Per tutti questi motivi non si e’ fermata la corsa alla liquidita’: +33,6% di contante e depositi bancari nel decennio 2008-2018.

Il 44,8% degli italiani prevede un futuro sereno per la propria famiglia, mentre la percentuale scende al 21,5% con riferimento al destino del Paese. Secondo gli italiani si dovrebbero favorire gli investimenti privati con incentivi e sgravi fiscali per le imprese (64,9%), ridurre degli impedimenti burocratici (17,2%), rafforzare degli investimenti pubblici (17,9%).

Nel corso dell’anno il 74% degli italiani si e’ sentito molto stressato per questioni familiari, per il lavoro o senza un motivo preciso. Al 55% e’ capitato talvolta di parlare da solo (in auto, in casa). E secondo il 69% l’Italia e’ ormai un Paese in stato d’ansia (il dato sale al 76% tra chi appartiene al ceto popolare).

E’ quanto si legge nel Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Lo dimostra anche il consumo di ansiolitici e sedativi (misurato in dosi giornaliere per 1.000 abitanti) e’ aumentato del 23% e gli utilizzatori sono ormai 4,4 milioni (800.000 di piu’ di tre anni fa). Il 75% degli italiani non si fida piu’ degli altri, il 49% ha subito nel corso dell’anno una prepotenza in un luogo pubblico (insulti, spintoni), il 44% si sente insicuro nelle vie che frequenta abitualmente, il 26% ha litigato con qualcuno per strada.

06-Dic-19 10:26

