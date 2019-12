Prosegue nelle piazze iblee la XXXI edizione delle “Stelle di Natale”

A cura dell’AIL

MODICA (di Elisa Montagno) – Dopo l’anteprima di domenica 1 dicembre a Modica, i volontari della sezione provinciale AIL, Associazione Italiana per le Leucemie Linfomi e Mielomi, saranno sulle piazze della provincia da venerdì 6 a domenica 8 dicembre con la XXXI edizione delle “Stelle di Natale”.

I volontari AIL offriranno le stelle con logo “AIL” a chi darà un contributo minimo di 12 euro. Per ricordare i 50 anni dalla fondazione, l’AIL propone a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai malati oncoematologici anche “I sogni di cioccolato AIL”, cioccolatini di alta qualità, offerti dietro contributo di 15 euro. Come sempre, il ricavato dalla campagna “Stelle di Natale”, che include anche panettoni artigianali, sarà utilizzata per le necessità dei malati della provincia e delle loro famiglie. Nel 1969 tumore del sangue significava quasi sempre non avere un futuro: oggi il malato non solo può pensare a un domani senza la malattia, ma può tornare a sognare una vita normale. Da 50 anni l’AIL si impegna per aiutare i pazienti ematologici, finanziando la ricerca scientifica, sostenendo i reparti di Ematologia, permettendo cure a domicilio o di essere ospitati gratuitamente nelle Case Alloggio durante il percorso di terapia. Nel pomeriggio di domenica 8, dalle 17, il campione di ciclismo Damiano Caruso sarà in piazza Libertà a Ragusa come testimonial.I volontari saranno presenti a:RAGUSA – piazza Libertà – RAGUSA IBLAVITTORIA – piazza del Popolo – GIARRATANA – corso XX settembre – SCICLI – piazza Italia e via Mormino Penna – POZZALLO – piazza Municipio – ISPICA – piazza Unità d’Italia –SANTA CROCE CAMERINA – piazza V. Emanuele – MONTEROSSO – piazza S. Giovanni – ACATE – piazza Libertà e piazza Matteotti – CHIARAMONTE GULFI – piazza Duomo