Domani Catania-Rende

CATANIA – Il Catania è pronto ad affrontare il Rende domani alle 15 al Massimino.

Il 4-4-2 messo in campo da Lucarelli in occasione delle ultime due gare ha ridato vigore anche a chi finora si era messo poco in luce. Il tecnico livornese può contare ormai in attacco anche su Di Molfetta e Lele Catania, entrambi reduci da infortuni. Aspettando che si svuoti l’infermeria, stanno lentamente acquisendo la forma migliore anche Calapai e Barisic. Nel frattempo la società si prepara ad affrontare il mercato di gennaio che dovrà per forza portare a cambiamenti nella rosa. Diversi i giocatori in scadenza di contratto: Lodi, Biagianti, Rizzo, Esposito, Bucolo, Marchese, Llama, Fornito ed altri ancora. Staremo a vede quali operazioni verranno effettuate in entrata tenuto conto delle limitate possibilità economiche. Contro il Rende, dovrebbero giocare in attacco Di Piazza e Di Molfetta Scalpita Catania che comunque si ritaglierà uno spazio. A disposizione anche Curiale anche lui voglioso di mettersi in luce. Mazzarani sarà schierato sulla linea della mediana. Calapai e Pinto saranno gli esterni. Sempre domani alle 14,30 la Sicula Leonzio sarà di scena ad Avellino.