Ragusa-Catania, Cancelleri accelera, Falcone frena

Via libera del pre-CIPE, al finanziamento della strada

RAGUSA (Giulia di Martino)- Da un lato, l’esultanza dei 5 stelle, a cominciare dal viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, che celebra la giornata di ieri come il ‘d day’ della Ragusa-Catania, dopo il via libera del pre-CIPE, al finanziamento della strada, totalmente pubblica, che arriverà dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 19 dicembre. Dall’altra, la Regione che gela gli entusiasmi, dicendo, attraverso il suo assessore alle Infrastrutture e trasporti, Marco Falcone, che l’esaltazione di Cancelleri, non ha ragion d’essere.

"Non c'è intesa con la Regione, non so su quali basi Cancelleri si sia spinto all'annuncio che il 19 ci sarà la firma definitiva al CIPE", le parole di Falcone. Che peraltro, una settimana fa, aveva incontrato Cancelleri a Roma con il delegato alle politiche del Sud del governo Conte, Giuseppe Provenzano, poco propenso a veder nel 19 dicembre la data del via libera alla Ragusa-Catania da parte del CIPE e piuttosto orientato a spostare di un mesetto quella data, riunione del 12 gennaio. E peraltro, per fare pubblica quella strada, il ministero dei Trasporti dovrà cacciare fuori 700 e rotti milioni ma il ministro, Paola De Miche, non si è ancora espressa in questo senso. Falcone poi, ha pure precisato che l'impostazione che il premier, Giuseppe Conte, aveva trasmesso sul finanziamento di questa strada, non prevedeva interventi economici della Regione. Invece, il 'piano' che si vara a Roma, prevede per Palermo un impegno di spesa che sfiora i 400 milioni -a fronte dei soli 190 dello Stato- col rischio che diventino pure di più visto che, per costruire la strada, i costi sono saliti, dalle prime previsioni ad oggi, da 750 a oltre 900 milioni di euro. Falcone, prudente, aspetta di sapere cosa farà il ministro, De Micheli, e non cosa dice oggi il suo vice, Cancelleri e vorrebbe garanzie che semmai la Regione tirasse fuori i quasi 400 milioni di euro, gli stessi fossero solo un'anticipazione per tornare poi indietro da Roma. E se Palermo, senza garanzie dice no, Cancelleri deve trovare da qui al 19 dicembre, 400 milioni. Senza contare che il governo regionale, vuole che ANAS sia solo soggetto attuatore della Ragusa-Catania e che il commissario che sovrintenda alla sua costruzione, sia il governatore, Nello Musumeci. Un bel busillis, insomma…