LEGA SERIE B, BALATA “ANCORA PIÙ DECISI NELLA LOTTA AL MATCH FIXING”

ROMA (ITALPRESS) – La Lega di Serie B non solo non molla la presa nella lotta contro il match fixing, che svolge con l’Integrity Tour assieme al fianco di Ics e Aic, ma ha intenzione di rendere ancora piu’ ficcante la sua ‘mission’. “Continuiamo a portare avanti questa nostra iniziativa – ha sottolineato il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, in visita nella sede romana dell’Agenzia di stampa ITALPRESS – facendo riunioni nelle sedi della societa’, trasmettendo questo messaggio di contrasto anche ai giovani calciatori nei confronti di uno dei problemi piu’ giganteschi che ha non solo il calcio, ma lo sport in generale”.

Nell’occasione, Balata ha anticipato una novita’: “Nelle prossime riunioni, a partire dal mese di gennaio, avremo con noi, perche’ stiamo definendo un accordo in tal senso, anche un ulteriore asset, l’unita’ informativa di contrasto alle scommesse sportive creata con un decreto del ministro dell’Interno e che opera attraverso lo stesso ministero che, con un proprio dirigente rappresentante, il dottor Delfini, sara’ presente alle nostre riunioni per dare un messaggio ancora piu’ forte per cercare di far capire come il match fixing, e soprattutto le scommesse illegali, siano un male che va estirpato dalla competizione calcistica”.

