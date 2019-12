ULTIMO TORNA CON IL NUOVO SINGOLO “TUTTO QUESTO SEI TU”

ROMA (ITALPRESS) – Da domani (13 dicembre) sara’ disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Ultimo “Tutto questo sei tu” (Honiro Label).

Ultimo con 31 dischi di platino, 16 dischi d’oro, tutti e 3 i suoi album presenti nella top 10 della classifica semestrale FIMI/Gfk dei dischi piu’ venduti, e’ anche il cantante piu’ ascoltato su Spotify nel 2019 con 697 milioni di stream.

Con 440.000 biglietti gia’ venduti in pochi mesi, Ultimo e’ il piu’ giovane artista italiano di sempre ad esibirsi negli stadi dove cantera’ live dal 29 maggio 2020.

Quattordici date per il suo primo tour negli stadi, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che prendera’ il via dallo Stadio Comunale di Bibione per concludersi il 19 luglio al Circo Massimo di Roma (sold out), passando per Torino (Stadio Comunale), Firenze (doppia data di cui una gia’ sold out allo Stadio Artemio Franchi), Napoli (doppia data di cui una gia’ sold out allo Stadio San Paolo), Milano (doppia data di cui una gia’ sold out allo stadio San Siro), Modena (Stadio Alberto Braglia), Ancona (Stadio del Conero), Pescara (Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia), Bari (Stadio San Nicola) e Messina (Stadio San Filippo).

(ITALPRESS).

mgg/com

12-Dic-19 12:16

Fonte: Italpress