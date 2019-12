Catania, a Pagani sono emersi i soliti limiti della squadra

Domenica nuova trasferta a Teramo

CATANIA – La sconfitta nel recupero contro la Paganese ha fatto riaffiorare in casa Catania i soliti problemi legati ad una rosa con limiti ormai evidenti.

Le 3 vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato avevano fatto pensare ad un cambio di marcia, naufragato invece di fronte ad un avversario certamente non di primo livello che però ha sfruttato le occasioni che gli sono capitate. Adesso le distanze dal quinto posto sono 9 e la situazione si complica sebbene ci sia ancora la Coppa Italia da giocare mercoledì prossimo a Catanzaro. Lucarelli non ha ricambi adeguati e quando è costretto ad attuare un turnover a causa degli impegni ravvicinati, i nodi vengono al pettine. Gli equilibri sono precari e basta poco per farli saltare. A Pagani è maturata la settima sconfitta esterna stagionale. Il 4-2-3-1 del tecnico livornese con Curiale punto di riferimento in attacco e Barisic, Catania e Biondi sulla trequarti ha prodotto poco dalle parti del portiere Baiocco. A ciò va aggiunta la giornata negativa della difesa tornata purtroppo ai soliti livelli specie in occasione dei calci piazzati. A nulla sono valsi gli innesti dei vari Lodi, Di Piazza, Di Molfetta e Mazzarani ed il passaggio alla difesa a 3. Di positivo c’è invece il ritorno in campo di Sarno negli ultimi minuti dopo il lungo infortunio.