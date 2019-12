Posted in Italpress onby

VERCELLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha sequestrato una casa famiglia in provincia di Vercelli e ha notificato il divieto di esercitare qualunque attivita’ professionale a contatto con minori a cinque educatori per condotte omissive in relazione a presunte violenze sessuali di gruppo avvenute tra le mura della struttura.

L’operazione e’ stata condotta dai poliziotti della squadra mobile sotto il coordinamento della Procura.

