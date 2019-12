SCONFITTA ALL’OVERTIME PER GLI SPURS DI BELINELLI NELLA NOTTE NBA

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta all’overtime per San Antonio nella notte della regular-season dell’Nba. Gli Spurs si arrendono sul parquet di casa ai Cleveland Cavaliers, vincenti per 117-109 con 58 punti complessivi della coppia formata da Kevin Love e Collin Sexton. Tra i padroni di casa, solo 9 punti di Marco Belinelli, impiegato per 21 minuti. I Dallas Mavericks tornano a sorridere battendo i Detroit Pistons per 122-111 con 41 punti di Luka Doncic, a referto anche con 12 rimbalzi e 11 assist, mentre i Philadelphia 76ers espugnano il campo dei Boston Celtics per 115-109 con 38 punti di un ispirato Joel Embiid. Denver Nuggets a valanga sui Portland Trail Blazers per 114-99 con 33 punti di Hassan Whiteside.

(ITALPRESS).

mc/red

13-Dic-19 08:54

Fonte: Italpress