Gdf sequestra 2,5 mln di articoli contraffatti VIDEO

Denunciato commerciante cinese

MISTERBIANCO (Ct) – Oltre 2,5 milioni di prodotti contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania all’interno di un’attività commerciale della zona industriale di Misterbianco, gestita da un cinese, dal quale si rifornivano i rivenditori siciliani.

Il titolare è stato denunciato e segnalato alla Camera di Commercio. La merce era nascosta in un deposito “segreto” al quale si accedeva togliendo alcuni pannello di legno. Si tratta di giocattoli riproducenti alcuni dei personaggi più popolari tra i bambini, apparecchiature di note marche in commercio, auricolari, cuffie e power bank, nonché articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza pronti a essere distribuiti in occasione delle imminenti festività natalizie. Per la Guardia di Finanza il materiale sequestrato rappresentava un potenziale pericolo per la salute, specie per quella dei più piccoli ma anche un danno al mercato legale.

VIDEO https://youtu.be/W5Zr9vbW_5g