Capitale della cultura italiana 2021, Scicli ha deciso di partecipare

SCICLI (di Elisa Montagno) – Primo passo per la candidatura di Scicli a capitale della Cultura Italiana 2021. La giunta Giannone ha già presentato la manifestazione di interesse sottoscritta dal sindaco. Il progetto è già stato illustrato dal presidente della prima commissione consiliare Consuelo Pacetto ai consiglieri della stessa e vede coinvolto l’assessorato presieduto da Caterina Riccotti nel percorso di creazione di reti e sistemi che possano fare da volano allo uno sviluppo culturale, turistico ed economico.

La Capitale italiana della Cultura è stata istituita nel 2014 e ha tra gli obiettivi quello di sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma capacità progettuale e attuativa delle Città, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita e lo sviluppo economico. Il titolo di “Capitale Italiana della Cultura” è conferito per la durata di un anno e la Città vincitrice riceverà un milione di euro. Negli anni precedenti il titolo è stato assegnato alle Città di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena nel 2015; Mantova nel 2016; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018. Parma sarà la Capitale italiana della Cultura per il 2020.