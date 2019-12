GATTUSO KO ALL’ESORDIO SULLA PANCHINA DEL NAPOLI, PARMA VINCE 2-1

NAPOLI (ITALPRESS) – Falsa partenza. Si apre con una sconfitta il percorso di Gennaro Gattuso come nuovo tecnico del Napoli. Al San Paolo e’ il Parma a compiere l’impresa e a trovare il sorpasso in classifica grazie al 2-1 firmato da Kulusevski e Gervinho, inutile la rete del momentaneo 1-1 di Milik. Dopo soli 4 minuti sono proprio i crociati ad aprire le marcature grazie al gol del baby talento classe 2000 che sfrutta un errore di Koulibaly in disimpegno. Pareggio che arriva solamente nella ripresa grazie al colpo di testa di Milik su assist di Mertens. Poi nel recupero del secondo tempo arriva l’1-2 definitivo con una ripartenza straordinaria ricamata da Kulusevski e Gervinho. Per il Napoli si estende il filotto negativo con 8 partite consecutive senza vittoria, l’ultima in campionato risale addirittura al 19 ottobre.

Il Parma, invece, centra il terzo risultato utile di fila e ritorna a vincere contro i partenopei dopo oltre 5 anni (ultimo successo il 6 aprile 2014). Nel prossimo turno gli uomini di D’Aversa affronteranno il Brescia tra le mura amiche (domenica 22 dicembre alle ore 15:00) mentre il Napoli di Gattuso volera’ a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo (fischio d’inizio alle ore 20:45).

14-Dic-19 20:39

