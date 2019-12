Modica, la commozione di una città per la morte di Antonio Aurnia

E’ stato il più grande e vincente presidente della storia del Modica calcio

MODICA – E’ il più grande e vincente presidente della storia del Modica calcio. Un imprenditore che ha precorso i tempi. Un uomo per bene, onesto, sincero e rispettoso. Una figura eccellente che termina la sua vita in modo tragico ma resta indelebile in ognuno che lo ha conosciuto, che lo ha apprezzato; che ha saputo sposarne e condividerne le qualità umane infinite. La morte di Antonio Aurinia, poco più che cinquantenne, ha gettato un velo di tristezza sul Natale a Modica. Un velo che difficilmente scomparirà del tutto. Perchè il ‘patron’, come lo battezzò il giornalista, Marco Sammito, ha rappresentato per la Modica calcistica, gli anni più belli.

Tre campionati vinti, dalll’Eccellenza alla C2 e poi dall’Eccellenza alla serie D, prima di passare la mano. Il campionato professionistico più importante della storia calcistica cittadina,m sotto la sua presidenza, sfiorando una salvezza miracolosa di un sogno terminato solo ai play out. E poi la squadra mai abbandonata anche quando il tramonto era segnato e tutto lasciava presagire la fine. Lui no, però. La caparbia di Antonio Aurnia; la determinazione di chi non voleva lasciare il lavoro a metà per rispetto della gente e della città. Riportando la squadra in Quarta serie, prima di cede definitivamente, a caro costo; a costo di tutto. Ad Antonio Aurnia si devono intuizioni improntanti anche dal punto di vista imprenditoriale: uno fra tutti, il Polo Commerciale, endemicamente nato da lui e da latri imprenditore di settore ma che lui volle in consorzio prima di scontornarlo e dargli valenza a se stante,. Ma è al calcio che Antonio Aurnia, deve la sua popolarità e l’affetto infinito della città, venuto fuori oggi sui social con una serie di post tristi e di grande commozione, nel ricordarlo e nel celebrarlo come merita. Prese il Modica 18 anni fa. Un paio di tornei di assestamento, poi l’ingaggio di Pino Rigoli e la vittoria del campionato di Eccellenza con il salto in serie D; nel primo anno di D, la finale dei play off, persa con il Lamezia e, l’anno dopo, la straordinaria cavalcavata sino a Pagani ed una promozione che sapeva di miracoloso. Poi l’anno di C2, terminato con un’amara retrocessione agli spareggi e la crisi societaria per colpa di chi gli girò le spalle e lo tradì. Ma Antonio Aurnia, non volle mollare; non voleva essere ricordato come un perdente perché perdente non lo era mai stato. L’Eccellenza forzata, il titolo acquistato dall’Acate e la vittoria del campionato 2006/2007 con il ritorno in serie D e poi l’addio. Di un grande presidente , del migliore. Le lacrime che oggi Modica ha versato per lui, sono quelle per un uomo che ha amato la città e la squadra come pochi. Forse, come nessuno…