VENDITTI, QUINTO SOLD OUT A ROMA IN UN ANNO

ROMA (ITALPRESS) – E’ inarrestabile il successo di Antonello Venditti a Roma. L’artista torna per la quinta volta in un anno nella capitale e registra l’ennesimo sold out dopo aver trionfato sia nei palazzetti che nelle location estive di tutta Italia (le ultime tappe previste toccheranno Livorno, Jesolo e Londra, dove la tourne’e si concludera’ a marzo 2020 con l’unica eccezionale data europea). Appuntamento il 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

16-Dic-19 19:00

