SUPER GALLINARI NEL SUCCESSO IN RIMONTA DI OKLAHOMA, BELINELLI KO

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta per Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Thunder, sotto di -26, ribaltano l’inerzia della contesa e si aggiudicano per 109-106 la sfida con i Chicago Bulls nonostante i 39 punti di Zach LaVine, top-scorer dell’incontro; grande prestazione di Danilo Gallinari, autore di 22 punti (6 rimbalzi, 4 assist in 32 minuti di impiego). Al tappeto i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, che non sporca la sua casella nei suoi 10 minuti di partita: gli Houston Rockets la spuntano in volata per 109-107 in virtu’ dei 59 punti complessivi della coppia formata da Russell Westbrook e James Harden. Si ferma a 18 la striscia dei successi consecutivi dei Milkauwee Bucks: non bastano i 48 punti firmati da Giannis Antetokounmpo per evitare il ko contro i Dallas Mavericks.

Affermazioni interne per i Detroit Pistons sui Washington Wizards (119-133) e per i Toronto Raptors sui Cleveland Cavaliers (133-113), i Memphis Grizzlies stoppano Miami Heat (118-111), i Portland Trail Blazers espugnano d’un soffio l’impianto dei Phoenix Suns (111-110).

(ITALPRESS).

mc/red

17-Dic-19 08:35

Fonte: Italpress