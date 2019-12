“IL TRADITORE” DI BELLOCCHIO ESCLUSO DALLA CORSA AGLI OSCAR

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Il traditore” di Marco Bellocchio non sara’ in corsa per gli Oscar. Il film sulla storia del boss poi diventato collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino, e’ stato infatti escluso dalla shortlist delle nomination annunciata dall’Academy.

Le nomination saranno annunciate lunedi’ 13 gennaio. Hanno superato la prima selezione “Parasite” della Corea del Sud, lo spagnolo “Dolor y Gloria”, “The Painted bird” (Repubblica Ceca), “Truth and Justice” (Estonia), Les Miserables” (Francia), “Those Who Remained” (Ungheria), “Honeyland” (Macedonia del Nord), “Corpus Christi” (Polonia), “Beanpole” (Russia), “Atlantics” (Senegal).

17-Dic-19

