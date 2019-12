BRIGNONE VINCE IL GIGANTE DI COPPA DEL MONDO A COURCHEVEL, BASSINO 7^

COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone ha vinto il terzo gigante stagionale di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La 29enne valdostana dei Carabinieri, terza al termine della prima manche, recupera nella seconda e chiude con il tempo complessivo di 2’12″59, precedendo di 4 centesimi la norvegese Mina Fuerst Holtmann, in testa a meta’ gara e al suo primo podio in Coppa, e di 48 la svizzera Wendy Holdener. Per la Brignone si tratta dell’11esimo centro in carriera. Settima, a 0″77 dalla compagna di squadra, Marta Bassino, seconda dopo la manche iniziale. Sedicesima Sofia Goggia a 1″49, appena davanti alla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, 17esima a 1″65 dopo aver conquistato le ultime quattro prove tra gigante e slalom; 28esima Irene Curtoni a 2″79.

17-Dic-19 14:52

Fonte: Italpress