TEMPI STRETTI ALLA CAMERA PER LA MANOVRA

ROMA (ITALPRESS) – Da mercoledi’ 18 dicembre la Commissione Bilancio della Camera esaminera’ la legge di bilancio. Il testo dovrebbe approdare in Aula domenica 22. E’ quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. “Siamo purtroppo davanti a una compressione dei tempi che non permette di lavorare nel modo migliore. Non dovevamo essere costretti ad avere i tempi di discussione ridotti come avvenuto lo scorso anno. Su questo rinnovo il mio appello al governo affinche’ questa situazione non si ripeta piu'”, commenta su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.

La Lega presentera’ “ricorso alla Corte Costituzionale” in merito a “tempi, contenuti e modi” dell’approvazione della legge di bilancio, ha annunciato il segretario del Carroccio Matteo Salvini.

Intanto al Senato il decreto fiscale ha ottenuto il via libera definitivo, con 166 voti favorevoli e 122 contrari. Il testo era stato gia’ approvato dalla Camera e diventa cosi’ legge.

(ITALPRESS).

sat/red

17-Dic-19 18:13

Fonte: Italpress