DA TERNA INVESTIMENTI PER 700 MLN IN 5 ANNI, UN INNOVATION HUB A MILANO

PERO (MILANO) (ITALPRESS) – Un laboratorio per l’innovazione e la digitalizzazione. Terna ha inaugurato, nella sede di Pero, l’Innovation Hub di Milano, il terzo in Italia dopo quelli di Torino e Napoli. Il progetto fa parte del piano di innovazione e digitalizzazione a livello nazionale per il quale l’azienda investira’ circa 700 milioni di euro nei prossimi 5 anni.

Grazie all’interazione e lo scambio con realta’ esterne – come Universita’, centri di ricerca, startup e imprese – l’Innovation Hub diventera’ un laboratorio dove creare, sviluppare e testare concretamente nuove idee.

L’obiettivo, in uno scenario energetico sempre piu’ complesso, e’ quello di sviluppare prototipi di idee innovative, focalizzate sulle nuove tendenze tecnologiche, rilevanti per l’azienda, grazie alla creazione di gruppi di lavoro composti da soggetti differenti per provenienza e competenze.

Secondo l’amministratore delegato, Luigi Ferraris, si tratta di “sviluppare idee e percorsi innovativi a beneficio di una rete elettrica sempre piu’ moderna, efficiente, flessibile, sostenibile e soprattutto in grado di favorire la transizione energetica.

L’Innovation Hub di Milano, inoltre, e’ la conferma della centralita’ di questo territorio nella strategia della societa’: la Lombardia e’ la prima regione per investimenti di Terna nel Nord Italia, con 516 milioni di euro pianificati nei prossimi 5 anni e, proprio a Milano, si e’ conclusa recentemente la fase piu’ significativa dell’opera di ammodernamento della rete a 220 kV della citta’ con la sostituzione di 47 Km di vecchi cavi in olio fluido risalenti agli anni Cinquanta con nuovi cavi piu’ efficienti e sostenibili”.

L’inaugurazione si e’ tenuta alla presenza dell’assessora alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano Roberta Cocco, del membro del collegio dell’Arera, Stefano Saglia, e della presidente di Terna, Catia Bastioli.

17-Dic-19

