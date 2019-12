CONTE “RENDERE I PAGAMENTI ELETTRONICI ALLA PORTATA DI TUTTI”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Il modo migliore per contrastare l’economia sommersa e’ offrire un ventaglio di possibilita’ per i pagamenti elettronici, rendendo questi sistemi accessibili a tutti, anche ai miei genitori che sono anziani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione del Piano Nazionale per l’Innovazione.

“Dobbiamo avanzare a passi sempre piu’ spediti nella automazione e nella intelligenza artificiale per poter esprimere il primato che abbiamo in tanti campi, a cominciare dal primato culturale”, ha proseguito Conte.

“Vogliamo dare piena attuazione alla cittadinanza digitale, il nostro obiettivo e’ l’identita’ digitale e dobbiamo correre per realizzarla al piu’ presto”, ha sottolineato il premier, spiegando che “ridurre la burocrazia puo’ consentire uno sviluppo sostenibile con meno risorse finanziarie”.

(ITALPRESS).

sat/red

17-Dic-19 19:13

Fonte: Italpress