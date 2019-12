GLOBE SOCCER AWARDS 2019, CR7 FRA I CANDIDATI A GIOCATORE DELL’ANNO

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo torna a sfidare Lionel Messi, Momo Salah e Virgil Van Dijk. In palio il Best Men’s Player of the Year ai Globe Soccer Awards, organizzati in partnership con il Dubai Sports Council, che saranno consegnati a Dubai il prossimo 29 dicembre. Gli organizzatori, oltre a confermare altre presenze illustri come Joao Felix, Pjanic e Giggs, hanno annunciato i finalisti di 8 delle 15 categorie che saranno presentate durante la notte degli Awards nella splendida cornice del Madinat Jumeirah. Fra questi quello di Best Coach of the Year che vedra’ in corsa Erik Ten Hag dell’Ajax, il ct portoghese Fernando Santos e il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp. A rappresentare il calcio italiano anche Igli Tare e Andrea Berta, rispettivamente ds di Lazio e Atletico Madrid, che assieme a Eric Abidal (Barcellona) e Marc Overmars (Ajax) si contenderanno il riconoscimento di direttore sportivo dell’anno. I finalisti del Best Revelation Player sono invece il norvegese Erling Haaland del Salisburgo, l’inglese Jadon Sancho del Borussia Dortmund, Joao Felix e l’emergente stellina blaugrana Ansu Fati Vieira. In corsa come Best Agent of the Year Federico Pastorello, Jorge Mendes e Mino Raiola.

I vincitori saranno scelti dalla Giuria di Globe Soccer, un panel di esperti del settore tra cui figurano nomi illustri come quelli di Fabio Capello, Antonio Conte e Luis Figo.

18-Dic-19 10:11

