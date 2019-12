L’ultimo saluto all’imprenditore Antonio Aurnia

I funerali si sono svolti nel duomo di San Pietro

Oggi è stato il giorno dell’ultimo saluto ad Antonio Aurnia, l’imprenditore modicano morto lunedì scorso all’età di 58 anni a Modica. I funerali si sono svolti nel Duomo di San Pietro. Aurnia, persona nota e stimata, è stato presidente del Modica Calcio e imprenditore di successo. La città è ancora sconvolta e addolorata per la tragica morte di Aurnia. E’ stato il vescovo di Noto Antonio Staglianò a celebrare i funerali davanti ad una chiesa gremita di gente. Durante la sua lunga omelia il vescovo si è soffermato sulla figura dell’uomo, dell’imprenditore e del padre di famiglia. ”Il suicida oggi è chi ha gridato aiuto” ha detto Stagianò. Ed ancora “La morte di Antonio, che nella forma scenica assomiglia a un suicidio, non è suicida. Oggi sentite in chiesa-ha aggiunto Staglianò- il grido di aiuto lanciato da Antonio? Anche il sindaco Ignazio Abbate presente in prima fila a portare il cordoglio della città. Un lungo applauso ha salutato l’uscita dalla chiesa del feretro. “Con la morte di Antonio Aurnia- hanno commentato in molti- la città è più povera sul piano della generosità” Prima dei funerali c’è stato un corteo funebre partito da piazza Monumento e preceduto da un striscione con la scritta “Ciao Presidente” accompagnato da due grandi bandiere rossoblù. Ai funerali si sono visti molti volti del mondo sportivo. Tra questi l’ex Direttore sportivo Cesare Sorbo e l’ex calciatore del Modica Ignazio Panatteri. Prima della tumulazione al cimitero di Modica c’è stato un momento dedicato ad Antonio Aurnia presidente del Modica calcio. Allo stadio “Scollo” il carro funebre con il feretro del presidentissimo si è fermato davanti la tribuna centrale con i tifosi a scandire il suo nome un momento molto commovente per l’estremo saluto arrivato dal mondo sportivo.