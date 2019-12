Incendiate 7 auto e una moto in 2 giorni a Caltanissetta

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

Otto auto sono state incendiate in due notti a Caltanissetta. Gli attentati si sono verificati tutti nel centro storico. Dopo i quattro veicoli dati alle fiamme tra corso Umberto e corso Vittorio Emanuele nella notte tra martedì e mercoledì, ieri sera, intorno alle 23, il fuoco è stato appiccato a una Fiat Grande Punto in via Paolo Emiliano Giudici e in vicolo Guarnaschelli a una Fiat 600, a una Renault Kangoo e a uno uno scooter Gilera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che, insieme alla polizia, stanno indagando. Le vittime degli attentati incendiari sono impiegati, casalinghe e operai.