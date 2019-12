Scuola: Ascani, 8,2 mln per gli animatori digitali

Posted in In Secondo Piano onby

“Nessuna scuola esclusa da questa misura”

“In arrivo nelle scuole oltre 8,2 milioni di euro per finanziare l’azione degli animatori digitali. È stato firmato un decreto che stanzia fondi che gli istituti potranno utilizzare per rendere sempre più operativa l’Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale, il cui obiettivo è la realizzazione di attività di formazione interna e di coinvolgimento di tutta la comunità scolastica sui temi dell’innovazione. Stiamo dando alle scuole risorse per compiere concretamente una piccola rivoluzione: gli animatori digitali svolgono un importante ruolo di coordinamento e di promozione dell’innovazione didattica. Li stiamo supportando nel loro lavoro, perché crediamo che i nostri istituti debbano avere tutti gli strumenti necessari per vincere e governare le sfide dei tempi in cui viviamo”. Così la Vice Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anna Ascani. “Ciascuna istituzione scolastica riceverà mille euro. Questo vuol dire che nessuna delle 8.000 scuole del nostro territorio nazionale rimarrà fuori da questa misura. È fondamentale che ogni istituto sia messo nelle condizioni di operare al meglio: vogliamo un Paese a un’unica velocità, che vada spedito nel futuro”, conclude Ascani.