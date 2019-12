Valle templi: dal 21 dicembre al 5 gennaio visite guidate

Anche due appuntamenti per i bambini al Museo Archeologico

Le vacanze natalizie sono un’ottima occasione per scoprire le attività del Polo culturale di Agrigento, dal 21 dicembre al 5 gennaio sono in programma visite guidate pensate per guardare sotto un’altra luce non solo i templi ma soprattutto le storie che raccontano, chi li ha costruiti e perché. Potrete trovare tanti itinerari interessanti come Visita in Valle, dedicato ai principali monumenti dislocati lungo il tratto superiore della Valle dei Templi, Percorsi sotterranei sulle necropoli delle prime comunità di cristiani agrigentini, Costruire per gli dei con riproduzioni di macchinari e utensili fondamentali per la realizzazione dei templi. Per i bambini da segnalare due appuntamenti al Museo archeologico Pietro Griffo come Archeotombola, una simpatica tombola natalizia che diventa il pretesto per scoprire tutti i reperti custoditi dalla Valle (domenica 29 dicembre ore 16:30) e Animali mitologici pazzeschi (domenica 5 gennaio ore 16:30), una speciale caccia al tesoro sul significato delle rappresentazioni su vasi, fregi e monete.