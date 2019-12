Catania, si avvicina il mercato di riparazione

E si attendono novità sul fronte societario

CATANIA – Il gol di Marco Biagianti, valso la vittoria contro il Catanzaro, ha permesso al Catania di tagliare un traguardo storico: mai infatti il club rossazzurro aveva ottenuto il pass per le semifinali di Coppa Italia di C, dall’anno in cui è stata istituita questa competizione, ossia la stagione 1972-73.

Una bella soddisfazione per la squadra di Lucarelli che con il 4-2-3-1 ha dato maggiore equilibrio ai reparti, fermo restando le lacune che potranno essere colmate al mercato di riparazione che a breve aprirà ufficialmente i battenti e che porterà all’inevitabile addio di coloro che non rientrano njel progetto tecnico. Biagianti peraltro ha accumulato la presenza numero 170 con la squadra etnea. Il recordman è Damiano Morra con 181. Le due semifinali saranno Catania-Ternana e Juventus Under23-Feralpisalò, con gare di andata e ritorno. Nel primo caso, contro gli umbri, non ci sarà Silvestri, squalificato per un turno dal giudice sportivo. 5 i rossazzurri diffidati: Dall’Oglio, Di Piazza, Llama, Marchese e Martinez. Sul fronte degli infortunati, a Catanzaro c’è stata la prima convocazione per Saporetti che comunque avrà bisogno di un graduale minutaggio per recuperare la condizione. Ancora fuori causa Di Piazza, Distefano e Lodi mentre Mbende si avvia verso il pieno recupero. Migliora anche Sarno che ha giocato contro Teramo e Catanzaro dando il suo contributo. Nel frattempo si attendono novità concrete per quanto attiene la cessione della società. Qualcosa bolle in pentola ed a breve potrebbero esserci sviluppi.