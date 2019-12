UFFICIALE, LA FIORENTINA ESONERA IL TECNICO MONTELLA

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina ha sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. “La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra – si legge in una nota della societa’ di Rocco Commisso- L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessita’ di scendere in campo con serenita’ e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto proprieta’ e dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serieta’ profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il club viola comunichera’, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”. Montella paga cosi’ la sconfitta patita ieri sera al ‘Franchi’ per mano della Roma (1-4) e una classifica deficitaria, con soli 17 punti in altrettante giornate di campionato. Tra i ‘papabili’ per la panchina viola, viola, Cesare Prandelli, l’ex ct dell’Under 21 Luigi Di Biagio, e Beppe Iachini, con quest’ultimo in pole position.

21-Dic-19 11:56

Fonte: Italpress