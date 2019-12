TECCHI “UN 2019 SPECIALE PER LA FGI, SPERIAMO DI REPLICARLO NEL 2020”

ROMA (ITALPRESS) – Va in archivio una grande stagione per la ginnastica azzurra, pronta a dare tutto nel 2020 in vista di un unico, grande obiettivo: i Giochi Estivi di Tokyo. “E’ stato un anno speciale – spiega all’ITALPRESS il presidente della Fgi, Gherardo Tecchi – Abbiamo festeggiato i 150 anni di vita e di sport al meglio, a cominciare dal grande evento della ‘Fenice’ a Venezia, trasmesso in diretta dalla Rai, e poi ai Fori Imperiali con una grande manifestazione per i giovani che si occupano di ginnastica. Senza dimenticare le visite speciali al presidente Mattarella e al Santo Padre e il Grand Prix, che ha fatto da degna conclusione ad un anno portato avanti al massimo anche a livello di base: in ogni regione ci sono state feste bellissime, con i nostri giovani e i nostri ex ginnasti. E’ stato qualcosa di meraviglioso”. Il 2019 sara’ ricordato anche per i successi agonistici dei ginnasti tricolori: “Il 2019 ha racchiuso in se’ risultati che hanno portato la ginnastica ad altissimi livelli, fino ad arrivare alle qualificazioni olimpiche delle Farfalle, delle due individualiste della ritmica, Argiurgiuculese e Baldassarri, della squadra femminile di artistica, giunta addirittura terza ai Mondiali di Stoccarda, un risultato storico che si attendeva da 70 anni, e infine della qualificazione di Edalli e soprattutto di Lodadio agli anelli, con quel secondo posto iridato che speriamo sia foriero di grande fortuna per Tokyo. Abbiamo sfondato in tutte le discipline, andando bene a Europei e Mondiali: sarebbe speciale replicare questo 2019, anche se in futuro ci aspettiamo di poter andare avanti in questa maniera”.

21-Dic-19 12:34

